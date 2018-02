Índios invadem fazenda e produtor vai falar com Temer

A Famasul divulgou nota sobre a invasão, que começou pela fazenda Querência de São José, onde os indígenas teriam rendido, amarrado e espancado o segurança, sob a mira de uma arma. O relato foi feito pela proprietária da fazenda, Jussimara Bacha, que estava no local no momento da invasão. Ela contou à Famasul que, por volta das 4h30, os invasores foram até a Fazenda Buriti, de 300 hectares, onde iniciaram tiroteio.

Pelos cálculos da Famasul, 17 propriedades rurais estão ocupadas por invasores entre os municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. As fazendas ficam na área que os índios Terenas pleiteiam para ampliar a reserva localizada na região. Segundo a Famasul, a intenção dos Terenas é ampliar a aldeia Buriti de 2.090 hectares para 17 mil hectares, "o que contraria diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), elaborada a partir do caso Raposa Serra do Sol, vedando a ampliação de aldeias já demarcadas".

CPI

As lideranças da FPA pretendem protocolar na Câmara dos Deputados, logo mais às 14 horas, o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades nos laudos sobre identificação e demarcação de terras indígenas elaborados pela Fundação Nacional do Índio (Funai). A FPA coletou aproximadamente 250 assinaturas de parlamentares dispostos "a investigar as inúmeras fraudes em demarcações de terra, indígenas e quilombolas". Os parlamentares vão entregar uma cópia do pedido de CPI ao vice-presidente Michel Temer.

No encontro, os parlamentares irão cobrar do apoio para instalação da comissão especial que irá analisar a Proposta de Emenda a Constituição (PEC) 215/00, que transfere para o Congresso Nacional a palavra final sobre demarcações de novas terras indígenas. O deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS) lembra que a criação do colegiado chegou a ser publicada no dia 11 de abril, mas indicações dos membros foram suspensas após um grupo de índios invadir o plenário da Câmara.