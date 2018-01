Índios invadem área da Vale do Rio Doce em Carajás, no Pará A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou nesta quarta-feira, em comunicado, que na terça-feira cerca de 150 índios Xikrin, da Terra Indígena Catete, invadiram o Núcleo Urbano de Carajás (PA), região onde se encontra uma das principais minas de minério de ferro da empresa. A invasão foi classificada pela Vale como "violenta". "Não sabemos o motivo da invasão. Informações não oficiais dão conta de que a intenção é pressionar a Companhia Vale do Rio Doce para aumentar os recursos financeiros destinados à comunidade indígena", esclareceu a empresa, em comunicado. A mineradora informou que contribui com cerca de R$ 9 milhões anuais, cumprindo acordo celebrado com a comunidade Xikrin, em junho deste ano. "A CVRD não compactua com tais métodos ilegais e não cederá a chantagens de qualquer espécie - reiteradamente usadas pela comunidade Xikrin; a CVRD utilizará de todos os meios legais para defender os seus direitos - especialmente, a integridade de seus empregados e o patrimônio da empresa", informou a empresa. A Vale considerou ainda que, caso ocorra uma eventual ameaça às instalações da empresa, com interferência no desenvolvimento regular de suas atividades, a empresa tomará "todas as medidas judiciais pertinentes, inclusive de ordem criminal". "A invasão poderá gerar, ainda, o cancelamento do convênio mantido com a comunidade; a CVRD reafirma seu compromisso de apoio permanente a comunidades de áreas onde atua, e reage com surpresa a mais essa violência por parte da comunidade Xikrin", encerrou a empresa, em comunicado. Produção Interrompida A CVRD informou que a invasão causou interrupção da produção de minério de ferro de Carajás. Segundo a empresa, a unidade de filtragem e de moagem da Vale na região também foi paralisada. Segundo informações da empresa, por dia, são produzidas 15 mil toneladas de minério de ferro em Carajás. De Carajás, são embarcados de 12 a 13 trens por dia, com capacidade para 21 mil toneladas cada trem. Esta matéria foi alterada às 10h16 para acréscimo de informações.