Índios interditam balsa que liga Brasil ao Paraguai Um grupo de índios da aldeia Tekoá Marangatu, que habita área próxima à divisa do Paraná com o Paraguai, interditou na manhã de hoje o acesso à balsa que liga o país ao Brasil. Segundo a Polícia Federal (PF), o bloqueio ocorreu por volta das 8 horas, provocando congestionamento nos dois lados do Rio Paraná, tanto na balsa do Porto Sete Quedas, quanto no posto da Polícia Rodoviária Federal, na Ponte Ayrton Senna, que também faz a conexão.