Índios fecham rodovia após manter funcionários da Funasa reféns Índios pataxós da Aldeia Coroa Vermelha, situada no município de Santa Cruz Cabrália, extremo sul da Bahia, decidiram bloquear, nesta quinta-feira, com pneus e pedaços de madeira, a rodovia BR-367, que liga Cabrália à cidade de Porto Seguro, uma das regiões mais visitadas por turistas na Bahia. Eles querem que sejam concluídas obras de saneamento e abastecimento de água no local. Um início de conflito ocorreu quando uma casal dentro de um veículo tentou romper o bloqueio e foi impedido pelos índios. Policiais rodoviários estão no local tentando manter a ordem, mas os índios se mostram intransigentes e só admitem liberar a rodovia após ter garantias do governo federal de que as obras serão executadas. Na quarta-feira, os índios iniciaram uma onda de protestos para exigir a conclusão de obras. Quatro funcionários da Fundação Nacional de Saúde Indígena (Funasa) foram mantidos reféns por 12 horas na aldeia e liberados por volta das 20h30 de quarta, mas o veículo da fundação ficou retido como "garantia". Diretores da Funasa da região dizem que a fundação reservou R$ 600 mil para as obras, mas a empresa contratada no ano passado, a MPS Saneamento e Construção, não cumpriu o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos e o contrato foi cancelado.