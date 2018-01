Índios fecham estrada da Vale no Pará Cerca de 300 índios xicrins da aldeia Catete bloquearam no final da tarde desta terça-feira a estrada de acesso às instalações da Companhia Vale do Rio Doce em Carajás, no sudeste do Pará. Eles cobram o cumprimento de um acordo que alegam não estar sendo cumprido pela Vale para melhorias na aldeia. A empresa rebate, afirmando que tem cumprido tudo o que foi acertado com os índios e acusa líderes do movimento de radicalização. Em meio ao bloqueio, funcionários da Vale foram impedidos de sair da empresa e alguns tiveram seus celulares apreendidos. Os que tentaram sair em seus veículos foram barrados pelos índios. Um engenheiro que conseguiu furar o bloqueio contou ao Estado que o clima é tenso em Carajás.