Índios fazem protesto na Câmara e policial leva flechada no pé

Atualizado às 16h37

Brasília - Um policial foi flechado no pé durante tentativa de invasão de índios à Câmara dos Deputados, no início da tarde desta terça-feira, 16. O policial foi levado ao departamento médico da Câmara. Segundo informações preliminares, ele está bem.

A manifestação é contra a Proposta de Emenda Constitucional 215 (PEC 215), que transfere a prerrogativa de homologar Terras Indígenas (TIs), Unidades de Conservação (UCs) e territórios quilombolas do Executivo para o Poder Legislativo. O texto da PEC 215 está em uma Comissão Especial da Casa e a reunião desse colegiado marcada para esta terça foi cancelada.

A Polícia Legislativa conseguiu evitar a invasão do grupo, mas um cordão de isolamento formado por homens do equipe de choque faz a segurança do local neste momento. De acordo com os policiais, aproximadamente cem índios estão na portaria do Anexo II da Câmara. Quatro líderes indígenas de povos diferentes foram presos em frente ao Ministério da Justiça quando saíam de um veículo para participar de uma reunião com representantes do ministério e parlamentares. Eles foram conduzidos para o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil.

O presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Cléber Busatto, reclama que os advogados não conseguem ter acesso às lideranças. "Disseraram que foi por causa de uma flechada, mas quatro pessoas não atiram uma flecha", afirmou.