Índios fazem funcionários da Funai reféns no Amazonas Três funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Manicoré, a 65 quilômetros de Manaus, são mantidos desde o domingo reféns na aldeia Pracuá, na zona rural do município. De acordo com um dos líderes do movimento, Gelson Ferreira Lima, da etnia mura, os indígenas reivindicam um escritório regional da Funai em Manicoré, onde alegam ter 3,5 mil indígenas contra 2 mil de Humaitá, local escolhido pela Funai para sede da Coordenação Regional do Madeira.