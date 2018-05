Índios fazem equipe da Funasa refém Uma equipe da Funasa que foi tratar da saúde de índios terenas em Mato Grosso do Sul acabou ficando refém da tribo durante 15 horas, em Sidrolândia. A ação começou na manhã de quinta-feira e só terminou na madrugada de ontem, quando foram concluídas as negociações entre os indígenas e a Polícia Federal. Os índios reivindicam melhoria no atendimento à saúde na aldeia e a substituição do chefe local da Funai.