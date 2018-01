Índios e policiais entram em conflito diante do Piratini Soldados da Brigada Militar e índios que faziam uma manifestação pela demarcação de terras entraram em conflito diante do Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nesta sexta-feira. O confronto foi rápido e tem versões contraditórias. Os policiais alegam que os índios tentaram romper um cordão de isolamento do palácio e atiraram objetos contra o prédio. Os índios negam e sustentam que foram atacados com bombas de efeito moral durante a manifestação. Um deles se sentiu mal e foi levado para um hospital.