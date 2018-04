Índios bloqueiam rodovia e pedem mudanças na Funai

Um protesto feito por cerca de 50 índios bloqueou o tráfego na rodovia estadual MS 156 na altura do município de Dourados (MS). Segundo a Polícia Rodoviária do estado, os indígenas fecharam a estrada por volta das 7 horas da última segunda-feira e, até a publicação desta nota, não haviam deixado o local. A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou que o protesto pede mudanças na chefia da superintendência regional do órgão, atualmente ocupada pela servidora Margarida Nicoletti. Por meio da assessoria de imprensa, a Funai refutou a possibilidade de mudança. O protesto de ontem é o segundo realizado em Dourados em menos de uma semana. Na última quinta-feira, índios invadiram a sede da Funai na cidade para pedir que Margarida deixasse o cargo. Eles desocuparam o prédio depois que a Justiça determinou a reintegração de posse do local.