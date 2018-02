Índios bloqueiam BR-101 na ponte que liga Alagoas a Sergipe

Cerca de 400 índios do município de Porto Real do Colégio, em Alagoas, bloquearam desde as 10 horas desta terça-feira, 16, a BR-101, na ponte que liga os Estados de Sergipe e Alagoas, sob o Rio São Francisco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes exigem a presença de um procurador da Fundação Nacional do Índio (Funai) para discutir a demarcação de terra. O procurador já saiu de Maceió e está a caminho para iniciar as negociações.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por conta do bloqueio, a rodovia já acumula 3 quilômetros de congestionamento no Sergipe e 1,5 quilômetro no sentido Alagoas. Caso haja acordo, a estrada deve ser liberada ainda nesta tarde. A polícia recomenda que os motoristas evitem a região.