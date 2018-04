Indio da Costa se diz 'surpreso' com indicação a vice de Serra

Indicado para ser vice na chapa de José Serra à Presidência da República, o deputado federal Indio da Costa (DEM-RJ) disse nesta quarta-feira, 30, que também ficou surpreso com a nomeação.

O nome do deputado foi aprovado pela convenção do DEM, em Brasília. "É com muito orgulho que eu aceito essa tarefa em nome do DEM. Confesso que foi uma surpresa. Foi uma surpresa para vocês e foi uma surpresa para mim também", disse.

Indio da Costa afirmou ter aceitado a tarefa porque estará ao lado de José Serra que, segundo ele, é um dos homens públicos mais preparados do País. No primeiro discurso como candidato a vice-presidente, ele agradeceu o padrinho político, o ex-prefeito do Rio de Janeiro César Maia, e o presidente do DEM, Rodrigo Maia, de quem é amigo pessoal. Ele também criticou a forma como o governo trata a coisa pública, segundo ele, "inchando a máquina do Estado e tratando mal os servidores públicos".

O líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), classificou a escolha de Indio da Costa como "a união entre a ousadia dos mais jovens com a prudência dos mais experimentados" e ressaltou o papel do deputado como relator do projeto Ficha Limpa. "Indio da Costa é um cara limpa, de ficha limpa", disse.