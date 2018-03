Indio da Costa 'é um perturbado', ironiza Garcia O assessor de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, Marco Aurélio Garcia, disse que o candidato a vice na chapa do tucano José Serra, Indio da Costa (DEM-RJ), "é um perturbado". Ao ser questionado sobre as declarações de Indio da Costa, que associou o PT às Forças Armadas Revolucionários da Colômbia (Farc) e essas ao Comando Vermelho, Garcia disse: "Qualquer dia vão estar ligando o PT com os Cavaleiros do Apocalipse. Esse sujeito é um perturbado. Vai cair no anonimato. Depois das eleições, vai ser vereador no Rio de Janeiro".