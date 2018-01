Indio da Costa anuncia adesão ao PSD

O ex-deputado federal Indio da Costa, que disputou a vice-presidência da República na chapa de José Serra (PSDB), anunciou neste domingo, 3, pelo Twitter, que vai participar da criação do PSD. "Vou para o PSD fazer política moderna, independente, sem rancores, por um Brasil melhor. Levo comigo os valores que sempre defendi", escreveu. A criação da nova legenda vem sendo articulada pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

Sem mandato, Indio se disse "absolutamente tranquilo" para tomar a decisão de se engajar na criação PSD. Ele afirmou que chegou a cogitar uma possível filiação ao PPS e ao PSDB, "bons partidos", segundo o ex-deputado, mas notícias sobre uma possível fusão desses partidos com o Democratas o fizeram recuar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indio deixou o DEM na semana passada, depois de divergências com o ex-prefeito Cesar Maia e o filho dele, o deputado federal Rodrigo Maia. "Existem questões locais que me fizeram sair do Democratas. A falta de democracia interna do partido é uma delas. Não se pode pregar democracia para o País e dentro da própria casa não ter democracia", afirmou.

O ex-deputado acertou a adesão ao PSD numa reunião com o prefeito Gilberto Kassab, no sábado. "O PSD tem toda a condição de ser um partido moderno, com discussões conectadas com a sociedade brasileira". Perguntado se a nova legenda poderia vir a integrar a base do governo, respondeu que o partido "nasce independente para contribuir com o Brasil". "As propostas que são boas para a sociedade, terão todo apoio nosso. O que a gente achar que não é bom para sociedade, vai ter uma crítica", desconversou.