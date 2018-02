Indígenas invadem sede da Funai Cerca de 100 indígenas das etnias mura, tariano e ticuna ocuparam no fim da tarde de ontem a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Manaus. O objetivo é tentar chamar a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os problemas enfrentados pelos índios. A maioria dos manifestantes pertence ao mesmo grupo de 300 indígenas que havia deixado, ontem mesmo, a sede da Fundação Nacional de Saúde Indígena (Funasa), após 17 dias de ocupação.