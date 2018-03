Indígenas da Raposa Serra do Sol recebem apoio do papa

O papa Bento XVI garantiu nesta quarta-feira, 2, que ajudará as tribos indígenas em Roraima. O pontífice recebeu no Vaticano dois líderes das tribos da reserva Raposa Serra do Sol, que lhe entregaram uma carta apelando pela sua intervenção no conflito. "Faremos todo o possível para ajudar vocês a protegerem suas terras", afirmou Bento XVI. O encontro estava sendo mantido em sigilo a pedido do Vaticano. Veja Também: ESPECIAL: Tudo sobre a Raposa Serra do Sol Saiba onde fica a reserva e entenda o conflito na região Galeria de fotos da Raposa Serra do Sol Ajudados por entidades internacionais, dois representantes de tribos da região iniciaram em junho uma turnê pela Europa, com o objetivo de conseguir o envolvimento do Vaticano na definição de suas terras na reserva. Na última quarta-feira, Jacir José de Souza, da tribo Makuxi, e Pierlangela Nascimento da Cunha, da tribo Wapixana, se reuniram com parlamentares de uma comissão multipartidária sobre povos tribais do Parlamento britânico. Segundo a BBC, após o encontro com os índios brasileiros, os parlamentares britânicos se disseram "simpáticos à causa", mas que dificilmente poderiam interferir no assunto, que cabe ao judiciário brasileiro. A reserva indígena tem sido alvo de disputa entre plantadores de arroz e índios. Na segunda metade deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve decidir se a homologação das terras, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005, é constitucional. Uma das ações contra a reserva indígena é do governo do Estado de Roraima - que contesta o laudo antropológico no qual o governo federal se baseou para homologar reserva em área contínua. A reserva foi homologada em 2005 por um ato do presidente Lula. As terras ocupam 1,7 milhão de hectares em Roraima, perto da tríplice fronteira de Brasil, Guiana e Venezuela. Existem mais de 30 ações no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a demarcação da reserva indígena de forma contínua. (com BBC Brasil)