Indiciamento de parlamentares ajudará Congresso, diz Renan Depois de resistir à criação da CPI dos Sanguessugas, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou hoje que a decisão da Procuradoria Geral da República de pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o indiciamento de 45 parlamentares acusados de envolvimento com a máfia das ambulâncias será bom para ao Congresso porque vai permitir "separar o joio do trigo". A CPI dos Sanguessugas faz amanhã sua primeira reunião, mas integrantes da comissão de inquérito apostam que dificilmente a punição de parlamentares apontados por participarem do esquema ocorrerá ainda este ano. "Se cem deputados tiverem de ser denunciados, melhor. O que não pode é uma instituição pagar pelo erro de alguns. Isso, enquanto eu for presidente, não vai acontecer", disse Renan. A decisão sobre o futuro dos deputados e senadores envolvidos com a máfia das ambulâncias deverá ficar para o ano que vem, a cargo do novo Congresso, que será eleito em outubro deste ano. Há, no entanto, divergências sobre a legalidade de parlamentares acusados nesta legislatura serem julgados em um processo por falta de decoro em uma nova legislatura, com um novo Congresso eleito. Ou seja: há o risco dos envolvidos acabarem impunes. Para justificar sua resistência à criação da CPI dos Sanguessugas, Renan Calheiros argumentou que o pedido de indiciamento de parlamentares pela Procuradoria Geral da União é fruto das investigações que vêm sendo feitas há dois anos. "Eu disse: olha, esse assunto está sendo investigado há dois anos, já está bastante avançado, algumas pessoas já foram representadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas insistiram com a CPI. Para ser coerente, eu fiz a CPI. Agora, é o caso de cobrar resultados", afirmou o presidente do Senado. Ele defendeu que a CPI dos Sanguessugas funcione normalmente durante o recesso de julho, previsto para começar no dia 15. "Os integrantes da CPI têm autonomia para tudo, para fazer calendário, convocar pessoas, requisitar informações. Se quiserem trabalhar durante o recesso, recomendo que eles trabalhem. Eu os aparelharei com o que for necessário. Já que insistiram em fazer a CPI, já que querem os fins, vou dar os meios", disse Renan. Depoimentos Em sua primeira reunião, a CPI dos Sanguessugas deverá marcar a data dos depoimentos da ex-assessora especial do Ministério da Saúde Maria da Penha Linho e do empresário Darci Vedoin, sócio-presidente da Planam Indústria e Comércio Ltda. Acusada de intermediar o esquema das ambulâncias no Executivo, Maria da Penha está presa em Cuiabá e apontou 81 parlamentares que teriam participado da fraude. Vedoin é acusado de ser o chefe da quadrilha para a compra de ambulâncias para municípios, que era precedida de um acerto com os prefeitos para fraudar a licitação e, assim, superfaturar o preços dos veículos. Na reunião, os integrantes da CPI também deverão aprovar requerimentos com a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Maria da Penha e de Darci Vedoin.