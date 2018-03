Indiciamento de irmã de Dantas é ilegal, diz defesa

O advogado afirma que Verônica "não conhece e jamais se encontrou ou conversou com o delegado da PF Vitor Hugo ou com qualquer outra autoridade envolvida na investigação". Breda aponta "arbitrariedade" e violação ao Código de Processo Penal porque Verônica não foi ouvida. "A defesa tentou por várias vezes agendar sua oitiva e foi surpreendida com a conclusão precipitada do inquérito."

Para Breda, "uma investigação imparcial demonstraria a inexistência do crime de corrupção e, consequentemente, de qualquer ligação de Verônica com esses fatos". Segundo ele, houve "uma simulação de corrupção ativa através da edição ilegal de arquivos de vídeo e de áudio". Breda diz que a conclusão do inquérito "desrespeitou a liminar do STJ (Superior Tribunal de Justiça)", que suspendeu liminarmente a Satiagraha em 18 de dezembro. O advogado acusa a PF pelo "final açodado da investigação criminal, inclusive sem a realização de diligências imprescindíveis". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.