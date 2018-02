Índice de Desenvolvimento Infantil melhora em todos os Estados

O Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) calculado pelo Unicef, a agência da ONU para a infância, mostra melhora nos indicadores em todos os Estados brasileiros entre 2004 e 2006. Veja também: Brasil reduz mortalidade infantil, mas diferenças permanecem O IDI é composto por quatro indicadores básicos: número de crianças menores de seis anos morando com pais com escolaridade precária, cobertura vacinal em crianças menores de um ano, cobertura pré-natal de gestantes e crianças matriculadas na pré-escola. Em 2004, apenas o Estado de São Paulo era classificado como de desenvolvimento infantil elevado, com IDI superior a 0,8 numa escola de 0 a 1. Avanço No último relatório, com dados de 2006, também entraram nesta classificação os Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina, além da região Sudeste como um todo. Os melhores desempenhos são de São Paulo (0,856), Santa Catarina (0,828) e Rio de Janeiro (0,806). O avanço foi mais acentuado nos Estados de Alagoas e Amazonas, que no início do cálculo do IDI, em 1999, eram classificados como de desenvolvimento infantil baixo - menos de 0,5. Em 2006, todos os Estados tiveram IDI superior a 0,5.