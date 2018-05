Indicado por relator do impeachment, presidente da Conab é exonerado

BRASÍLIA - Indicado pelo relator do impeachment na Comissão Especial da Câmara, Jovair Arantes (PTB-GO), o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Lineu Olímpio de Souza, deixou o cargo. O decreto com a exoneração de Olímpio, feita "a pedido", foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 11, assinado pela presidente Dilma Rousseff e pela ministra da Agricultura, Kátia Abreu. Ele estava no cargo desde novembro do ano passado.

Olímpio é o segundo integrante da cúpula da Conab que deixa o posto recentemente. Anteriormente, havia deixado o cargo o diretor Roberto Naves. Reportagem do Estado publicada no domingo, 10, apontou que as mudanças no segundo escalão às vésperas da votação do impeachment na Câmara envolveram a negociação de cargos que podem movimentar este ano R$ 38 bilhões, dos quais R$ 6,2 bilhões em investimentos.

A Conab, por exemplo, tem um orçamento de R$ 3,8 bilhões, dos quais R$ 2,8 bilhões em investimentos. Na minirreforma do segundo escalão, Rogério Abdalla, outro diretor da companhia ligado ao vice Michel Temer (PMDB), beneficiário direto do impeachment de Dilma, já havia deixado o posto.