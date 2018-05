Indicado por ala do PP, ministro da Integração renuncia ao cargo no mesmo dia da nomeação

BRASÍLIA - Nomeado ministro da Integração Nacional nesta quinta-feira, 14, após ser indicado pela ala governista do Partido Progressista (PP), José Rodrigues Pinheiro Dória já renunciou ao cargo. Ele tomou a decisão após a cúpula do partido decidir que fechará questão a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, punindo eventuais dissidentes.

Dória era secretário nacional de Irrigação da Pasta e foi nomeado ministro da Integração, após Gilberto Occhi, também indicado pelo PP, ter renunciado na quarta, 13, ao cargo seguindo a decisão da sigla de desembarcar do governo. A nomeação foi negociada com o Planalto por meio do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE).

A negociação de Fonte levou a cúpula do PP a decidir fechar questão a favor do impeachment, para punir os dissidentes. O anúncio oficial deve der feito nesta sexta-feira, 15, após reunião da Executiva Nacional. Pelo estatuto do partido, o fechamento de questão precisa ser aprovado tanto pela bancada no Congresso quanto pela executiva.