Indicado pelo PMDB, Vinicius Lummertz deixa presidência da Embratur

Brasília - A presidente Dilma Rousseff exonerou, a pedido, Vinicius Renê Lummertz Silva do cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Lummertz, que é catarinense e ligado ao PMDB, estava no comando da Embratur desde junho do ano passado. Antes, ele ocupava o cargo de secretário nacional de Políticas do Turismo do Ministério do Turismo.

Lummertz deixa o cargo depois da decisão do partido de sair da base aliada do governo federal. O diretório do PMDB em Santa Catarina foi um dos primeiros a oficializar rompimento com o governo petista.

A exoneração de Lummertz está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4, e tem efeito desde o dia 24 de março de 2016.