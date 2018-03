Indicado do PP, Felipe Mendes de Oliveira é nomeado presidente da Codevasf

Brasília - O governo federal nomeou Felipe Mendes de Oliveira, ligado ao PP, para exercer o cargo de presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), vinculada ao Ministério da Integração Nacional.

Oliveira, que é economista e ex-vice-governador do Estado do Piauí, substituirá o engenheiro civil Elmo Vaz Bastos de Matos, que estava no comando da autarquia desde maio de 2012, por indicação do ministro da Defesa e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT). Os decretos de nomeação e exoneração estão publicados no Diário Oficial da União.

Segundo o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, antecipou semana passada, a troca na presidência da Codevasf faz parte de acordo entre governo e aliados rebelados para garantir a aprovação na Câmara da Medida Provisória 664, que torna mais rígido o acesso a benefícios previdenciários. A presidente Dilma Rousseff decidiu, então, tirar a Codevasf do PT e entregá-la a um indicado do PP. Dentro do acerto, Dilma ainda deve manter a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sob a influência do PTB.