Indicado de Russomanno é exonerado de cargo no Ministério do Esporte

BRASÍLIA - O governo federal exonerou Rogério Hamam do cargo de secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, pasta que agora está sob o comando de Ricardo Leyser (PCdoB), em substituição a George Hilton, que deixou o cargo de ministro no fim de março.

A exoneração de Hamam está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 8. Ele era uma indicação do pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRB, o deputado federal Celso Russomanno. Hamam ocupava a secretaria desde que o partido assumiu o comando do Ministério do Esporte, no começo de 2015.

Em entrevista ao Estado no início da semana, o agora ex-secretário confirmou sua ligação política com o deputado do PRB e disse que não pretendia pedir demissão. "(A demissão) É uma atribuição do ministro. No momento que ele achar oportuno, eu estou à disposição", disse. "O timing é dele. O ministro pode fazer isso amanhã, daqui uma semana ou daqui um mês", comentou.

Segundo o Broadcast, o serviço de notícias da Agência Estado, divulgou no fim do mês passado, o Ministério do Esporte também entrará na "repactuação" com os demais partidos da base aliada por causa da saída do PMDB do governo.

George Hilton havia se desfiliado do PRB para continuar no ministério depois que a sigla decidiu romper com o governo. Porém, em negociação com o Planalto, o partido decidiu recuar do desembarque, acertando que Leyser assumiria o posto definitivamente, e não interinamente. Apesar de ser do PCdoB, o nome de Leyser é considerado mais afinado com o comando nacional do PRB.

O acordo com o PRB previa que o restante da pasta continuaria sob o controle do partido e que a legenda poderia ganhar mais postos na Esplanada para voltar a se alinhar com o governo.