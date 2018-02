Indicado ao STF inicia visita a senadores da CCJ

Barroso chegou pouco depois das 17 horas pelo elevador de autoridades ao gabinete de senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que é presidente da CCJ. Na saída, disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que "faz parte da liturgia conversar com os senadores" e que nos próximos dias deve procurar pessoalmente os demais integrantes da CCJ. "Foi uma visita de apresentação", declarou.

Questionado se já havia estudado o processo do mensalão, que deve ser tema da sabatina na comissão, ele disse que não. Barroso voltou a afirmar que indicação ao STF foi uma surpresa e que já estava procurando um apartamento na Alemanha, onde iria estudar a partir de setembro no Instituto de Estudos Avançados de Berlim. O advogado não deu detalhes sobre a conversa com o senador. Disse apenas que a conversa girou em torno da trajetória política de Vital do Rêgo.

Segundo o presidente da CCJ, a sabatina deve ocorrer na segunda quinzena de junho. Barroso deixou o Senado em carro particular, guiado por um motorista. Se aprovado, ele ocupará a vaga do ministro Carlos Ayres Britto, que se aposentou em novembro do ano passado.