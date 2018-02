Indicado ao STF é recebido com entusiasmo em Salvador

Barroso chegou ao local às 20h15 e recebeu, logo no lobby do hotel, muitos cumprimentos dos participantes do congresso. O advogado, porém, não quis entrar em muitos detalhes sobre a indicação e sobre os desafios que vai enfrentar. "Não acho próprio fazer comentários ou dar declarações antes da submissão do meu nome ao Senado", avaliou. "Esta é a próxima etapa - e vou me preparar para ela."

Barroso contou que recebeu a indicação na manhã desta quinta, em uma reunião com a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, no gabinete da presidência, no Palácio do Planalto, e que ficou surpreso. "Fiquei muito feliz e muito honrado com a indicação, naturalmente, e com a perspectiva de servir ao País", disse. "Coisas assim sempre surpreendem a gente."