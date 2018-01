Indicações feitas pelo GEA serão avaliadas, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou na noite desta segunda-feira, 09, que as indicações feitas pelo Grupo Externo de Acompanhamento (GEA), serão avaliadas. "Vou ler (as orientações) com toda atenção. O grupo que nós constituímos tem pessoas da mais alta respeitabilidade, com compromisso com a sociedade e a ética" disse Alckmin, após evento no Palácio dos Bandeirantes que homenageou empresários brasileiros.