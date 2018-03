Indicação na corte contou com ajuda do padrinho Sarney Ex-secretário-geral da Mesa do Senado por 12 anos, o ministro Raimundo Carreiro foi eleito para o Tribunal de Contas da União com o apoio de mais de 70 senadores, graças ao empenho do padrinho José Sarney (PMDB-AP). Foi em 1995, quando este assumiu a presidência da Casa, onde ficou até se aposentar em 2007.