Indicação de militantes animou Genoino a disputar eleições O ex-presidente do PT, José Genoino, animou-se com a idéia de disputar um mandato de deputado federal nas próximas eleições após seu nome ter sido citado por militantes da sigla entre os preferidos para a vaga. Genoino, que deixou a presidência do partido em função da eclosão do escândalo do mensalão, apareceu entre os favoritos para uma posição na Câmara em um levantamento realizado pela legenda durante as prévias para o governo paulista. "Isso o animou", disse o advogado do ex-dirigente petista, Luis Fernando Pacheco. Além dele, outros envolvidos em denúncias também foram bem votados, entre eles os deputados Professor Luizinho, João Paulo Cunha e José Mentor. Ontem, um dirigente do PT encarregado de negociar a candidatura disse à Agência Estado que Genoino já começou inclusive a montar um grupo de trabalho para tratar de sua campanha. Apesar de confirmar a disposição de Genoino de concorrer, Pacheco disse que a decisão só será oficializada entre o final de junho e o começo de julho. Até lá, segundo ele, Genoino deverá manter a mesma postura discreta dos últimos meses, evitando aparições públicas e contato com a imprensa.