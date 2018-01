Indicação de Kátia para Agricultura agrada lideranças

Ele afirmou que a possível escolha da senadora dará sequência à "boa administração" do atual ministro Neri Geller e ainda citou outros ministeriáveis para avaliar que Dilma deve mudar o perfil no segundo mandato. "A ida do (senador) Armando Monteiro (PTB-PE) para o Ministério do Desenvolvimento e do Joaquim Levy para a Fazenda, além da escolha da Kátia, mostram que Dilma busca unir o País e fazer um governo com a cara do primeiro mandato de Lula", concluiu.

O presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, André Rocha, também comemorou a possível ida da presidente da CNA para a Agricultura e afirmou que senadora atua como negociadora na complicada relação entre o setor de etanol e o governo. "Se ela for nomeada será ministra forte, pois tem interlocução com a presidente Dilma e o vice Michel Temer", afirmou.

Até mesmo o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Cosag/Fiesp), João Sampaio, um dos conselheiros de Aécio nas eleições, considerou "muito boa a indicação" de Kátia Abreu para a Pasta. "Ela vai agitar e dar importância merecida ao ministério", resumiu. Já o presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Gustavo Junqueira, afirmou que a indicação da senadora agrada, mas, cauteloso, disse que prefere esperar a confirmação da senadora para fazer uma avaliação sobre o tema.