Indicação de Kassab para seu sucessor incomoda PV

Em meados de março, quando oficializou sua saída do DEM para fundar o PSD, Kassab indicou Eduardo Jorge como um de seus favoritos para sua sucessão municipal. Embora o secretário não tenha assumido publicamente que pretende ser candidato, as declarações de Kassab começaram a despertar rumores no PV. "É alguém de outro partido mandando no PV", reclamou Brusadin.

Inicialmente, o partido via como candidatos potenciais, além de Eduardo Jorge, Ricardo Young (quarto colocado na disputa pelo Senado, com mais de 4 milhões de votos) e Fábio Feldmann (que obteve 940.379 votos no pleito estadual e ficou em quinto lugar). Brusadin conversou "preventivamente" com os três pré-candidatos e conseguiu arrancar deles o compromisso de apoio mútuo a quem for escolhido pelo partido. "Os três têm de estar juntos neste processo", defendeu.

"A gente fica feliz com o reconhecimento do trabalho do Eduardo Jorge, é um personagem que carrega todas as características para ser prefeito, mas o caminho desta decisão não depende de forças externas", ressaltou o dirigente.

A expectativa do PV é que o escolhido seja conhecido até outubro. Antes disso, os dirigentes pretendem organizar em junho o seminário "Cidades do Futuro", onde os três favoritos apresentarão propostas a serem incorporadas no programa de governo dos candidatos do partido em todo o País. "Mais importante que o personagem, é o programa do PV. Queremos definir o perfil em cima de um projeto", disse.