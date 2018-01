Indicação de Crivella é homenagem ao ex-vice, diz Ideli A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti disse hoje que a indicação do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) para o Ministério da Pesca é uma forma de o Palácio do Planalto prestar homenagem ao ex-vice presidente José Alencar. "Em primeiro lugar, há um profundo reconhecimento pelo trabalho que o ministro Luiz Sérgio desenvolveu tanto à frente da Secretaria de Relações Institucionais quanto à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, mas também da importância de poder contar no governo, no ministério, com a representação do PRB, um partido que todos nós temos o maior respeito pela sua atuação e até uma forma de homenagear o nosso ex-vice presidente José Alencar", disse Ideli.