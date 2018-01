Indefinição de vice de Lula deixa Alencar irritado A indefinição na escolha do candidato a vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está deixando o atual vice José Alencar à beira de um ataque de nervos. De acordo com parlamentares que visitaram Alencar nos últimos dias, o vice se queixa: "Ninguém me diz nada." Lula queria alguém do PMDB na sua vice. Como o partido não aceitou o convite, ele tende a manter Alencar. Mas nada comunica ao vice. José Alencar pertence ao PRB, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que tem apenas dois deputados, Vieira Reis e José Divino, ambos do Rio de Janeiro. O próprio PT prefere Alencar na vice de Lula, num eventual segundo mandato. Por razões óbvias. Ele não tem ambição de disputar a sucessão de Lula, em 2010, no caso de vitória do petista. E, como vice, já demonstrou que não atrapalha. Alencar se queixa até de que não sabe o que fará nos próximos dias 4 e 5, quando o presidente Lula fará visita oficial à Venezuela de Hugo Chávez. Se for candidato a vice, não precisará sair do País; se não for e tiver a pretensão de disputar uma cadeira de deputado, terá de sair, porque se assumir a Presidência fica inelegível. Alencar está tão amuado que na cerimônia da Semana de Combate às Drogas, passou o tempo todo de cara amarrada, ao lado do presidente Lula. Indagado se será o vice, não quis nem falar do assunto.