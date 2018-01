Indefinição de Aécio sobre composição de chapa irrita vice O vice-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade (PL), engrossou o coro dos descontentes com a possibilidade de o governador Aécio Neves (PSDB) optar por um candidato a vice com um perfil "técnico" na sua chapa à reeleição. Aécio mantém a indefinição em torno do nome de seu futuro companheiro de chapa. O amplo favoritismo do governador para mais quatro anos à frente do Palácio da Liberdade e suas pretensões eleitorais em 2010 - quando, se reeleito, deverá se desincompatibilizar para disputar a Presidência ou uma cadeira no Senado - tornaram extremamente cobiçada a vaga de vice. "Eu não concordaria, em hipótese alguma, em ser substituído por um técnico", disse o vice-governador, em entrevista ao jornal Hoje em Dia, publicada hoje. "A classe política tem de ser respeitada e, escolhendo um técnico, ele estaria dizendo para o Brasil que Minas Gerais não tem políticos à altura para ser (seu) vice", cobrou Clésio, que ainda almeja repetir a dobradinha de 2002. O PL mineiro não decidiu se integra a chapa majoritária encabeçada pelo governador tucano. A convenção está marcada para o dia 30 e o vice-governador, presidente diretório estadual, defende o apoio a Aécio. O PFL de Minas também reivindica abertamente a vaga de vice na chapa majoritária. Aécio tem resistido às pressões e empurra a decisão, tratada como uma "escolha pessoal", para a última hora. Ele alega que há "muita névoa" no processo de articulação política e ainda espera uma definição do PMDB - que já propôs uma aliança formal com o PT na eleição de outubro. Na hipótese de vingar a "solução técnica", entre os nomes mais cotados está o do ex-secretário de Estado de Planejamento e Defesa Social, Antônio Augusto Anastasia, filiado ao PSDB e responsável pela coordenação da campanha à reeleição do governador. O prazo final para a definição é 30 de junho.