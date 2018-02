Incra tenta conter expulsão de ribeirinhos O procurador-chefe da superintendência regional do Incra no Amazonas, Carlos Alberto de Sales, entrou com ação de interdito proibitório contra o Hotel Juma, no Careiro Castanho, para proteger os direitos de trabalhadores rurais. Segundo o Incra, 28 lotes foram demarcados em 2007 para garantir a posse dos ribeirinhos que estariam sendo expulsos pelo dono do hotel, Fábio Estarace. O empresário não se pronunciou sobre a acusação.