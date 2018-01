Incra retoma assentamento em fazenda ocupada pelo MST O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) retomou a instalação do assentamento na área de 28,5 mil hectares da Fazenda Teijin, no Mato Grosso do Sul. A medida foi adotada um dia após o instituto ser informado da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que revogou a ordem de despejo das 1.057 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra (MST), que invadiram o local. Desde a manhã de hoje estão sendo sorteados 504 lotes para integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). O dono da fazenda vai recorrer da decisão do STJ, mas o Incra não quer esperar mais e anunciou a liberação de verba para a construção de casas nos lotes. Mais uma vê os sem-terra recuaram na decisão de soltar na estrada as 10 mil cabeças de gado que estão na fazenda e deram mais cinco dias de prazo para que o dono retire o rebanho. Todo vez que surge sua situação desfavorável a eles, o MST ameaça soltar o gado na estrada. A disputa pelas terras começou em 2001, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, com base em laudo do Incra que atestava a improdutividade da área, assinou decreto de desapropriação. O dono contestou a desapropriação e obteve laudos judiciais confirmando a produtividade da fazenda.