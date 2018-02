Incra retoma 23 lotes em assentamento de Viamão-RS Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Brigada Militar (BM, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul) despejou hoje 23 agricultores ocupantes de lotes do Assentamento Filhos de Sepé, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A ordem judicial para a retomada dos terrenos para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) foi expedida pela Vara Ambiental, Agrária e Residual da Justiça Federal da capital gaúcha, depois de cinco anos de processos acompanhados pelo Ministério Público Federal (MPF).