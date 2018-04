Incra rebate alegação de sem-terra para invasões em SP Os recursos para a reforma agrária no Estado de São Paulo estão sendo liberados conforme as previsões, informou hoje a superintendência estadual do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A falta de verba para a arrecadação de terras e assentamento das famílias acampadas no Estado foi uma das razões invocadas pelo líder dissidente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), José Rainha Júnior, para a mobilização do chamado "Carnaval vermelho". Durante o carnaval, cerca de 5 mil militantes acamparam nos limites de 70 fazendas no Pontal do Paranapanema e na Alta Paulista, no oeste do Estado. Dessas, pelo menos seis áreas foram invadidas.