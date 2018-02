Incra pretende excluir 11 assentados de lote em SP O Incra pediu à Justiça a exclusão de 11 assentados do Assentamento Bela Vista do Chibarro, em Araraquara (SP), que transformaram todo o lote em canaviais. Os lotes foram arrendados e a cana-de-açúcar tomou conta até das áreas de reserva legal. Outros assentados ainda podem perder a terra, já que a cana está presente em 80% dos 176 lotes. Segundo o Incra, a família deve morar no lote e ter diversidade de produção para sua própria subsistência e geração de renda.