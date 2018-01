Incra libera R$ 4,6 mi para construções em assentamentos

A maior fatia de recursos será para o Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Ilha do Meio, no Pará, que receberá R$ 765 mil para materiais e atenderá 51 famílias. As portarias do Incra não especificam que tipo de material será comprado.

O montante divulgado hoje se soma a outros R$ 1,25 milhão liberados ontem pelo Incra para 1.727 famílias assentadas nos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins, no âmbito do Programa de Apoio Inicial, que libera dinheiro para a ocupação de áreas.