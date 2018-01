Incra libera R$ 1,2 mi para famílias assentadas

A dotação foi publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU), no qual a superintendência do Incra no Rio Grande do Sul também autorizou o repasse de 3,6 mil hectares de áreas remanescentes de projetos da reforma no Estado para a instalação de agroindústrias de subsistência.

Já o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) reeditou uma portaria para alterar as regras de novos assentamentos. Foram duas mudanças operacionais: novo rito de demarcação de áreas que, agora, passa ser digitalizado; e maior agilidade do protocolo de licenciamento ambiental das áreas no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).