Incra lança campanha nacional contra venda de lotes

O levantamento mostra que, do total de 789.542 famílias assentadas nos últimos dez anos, 103.543 famílias (13,1%) foram excluídas do programa. O principal motivo da exclusão foi o abandono do lote (42,9%), segundo de transferência de domínio sem anuência do Incra (35,4%) e não cumprimento das cláusulas contratuais (10,6%).

Segundo o Incra, Mato Grosso lidera as exclusões, com 17.863 famílias, que correspondem a 24,6% do total de assentados (72.748 família). Em termos relativos se destaca Rondônia, onde foram excluídas 5.496 famílias, que correspondem a 34,9% das 15.765 famílias assentadas.

Lacerda afirmou que embora não existam dados estatísticos, o sentimento é que a rotatividade nos assentamentos diminuiu nos últimos anos. Um dos motivos, diz ele, é que os primeiros assentamentos estavam em solos mais pobres e de topografia ruim. Ele explica que a rotatividade é natural, levando em conta que as comunidades são formadas a partir dos assentamentos.

Em relação às críticas sobre a demora na concessão dos títulos, que tornaria legal a comercialização dos lotes, Lacerda afirmou que uma das preocupações é que primeiro o assentamento tenha condições de autossuficiência socioeconômica e ambiental. Ele diz que, se houver uma titulação massiva, haverá um processo de "reconcentração", em função da pressão do mercado, pois a competição incentiva o ganho de escala.