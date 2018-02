Incra é multado por não cumprir acordo O juiz Guilherme Pinho Gomes, da Vara Federal de Canoas, determinou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) pague multa diária de R$ 1 mil enquanto não conseguir assentar cem famílias que estão acampadas no Assentamento Santa Rita de Cássia 2, na região metropolitana de Porto Alegre. A autarquia teria descumprido o acordo judicial firmado em maio para assentar as famílias. A superintendência regional do Incra entrará com recurso.