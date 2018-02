Incra de MS descobre esquema de fraude Comercialização de lotes da reforma agrária, vendidos por até R$ 100 mil, e de cestas básicas doadas pelo governo federal aos sem-terra foi descoberta pelo Incra em Mato Grosso do Sul nos primeiros dois meses deste semestre. É proibido vender terra da reforma agrária. Das 17.850 famílias que recebiam as cestas, foram identificadas 14 mil. A meta é retomar 3 mil áreas que foram vendidas no Estado. Também haverá recadastramento das famílias que recebem cesta básica. O Movimento dos Sem-Terra concorda com as medidas.