Incra dá novo prazo para entidade ligada ao MLST prestar contas A Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária (Anara), entidade mantenedora do Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem Terra (MLST), tem três semanas de tolerância para comprovar onde gastou os R$ 2,2 milhões do último convênio assinado com o governo federal. Se não o fizer, o convênio será cancelado e o dinheiro terá de ser devolvido, acrescido de juros e correção monetária, conforme informou ontem o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio da assessoria. A Polícia Federal e os órgãos de fiscalização de contas do governo desconfiam que a Anara usou dinheiro público para financiar o vandalismo promovida pelo MLST no último dia 5 de junho, quando cerca de 600 militantes invadiram o Congresso e depredaram instalações da Câmara, ferindo 41 pessoas e deixando um prejuízo de mais de R$ 150 mil. Somente com o transporte, hospedagem e alimentação da comitiva que veio de cinco estados para Brasília foram gastos mais de R$ 50 mil, sem contar as despesas adicionais por conta da prisão dos manifestantes. O prazo de prestação de contas venceu no último dia 8, conforme constatou a ONG Contas Abertas em consultas realizadas no Sistema Integrado de Administração Financeira da União (Siafi). Mas a entidade tem 30 dias de tolerância para enviar os dados. O convênio foi firmado em 7 de dezembro passado e exigia uma contrapartida de R$ 224,2 mil da Anara. Pelos termos do contrato, o dinheiro seria para financiar a realização de cursos e oficinas de capacitação em diversos estados do Brasil, além de 21 encontros regionais e um nacional. Pela entidade, quem assinou o convênio foi o diretor Edmilson de Oliveira Lima, um dos líderes MLST preso logo após a invasão. Pelos termos do contrato com o Incra, a Anara tem que detalhar como gastou cada centavo, com os comprovantes fiscais. O Incra reconheceu o atraso mas só vai se manifestar sobre a inadimplência e as providências depois de vencida a tolerância. A direção do MLST acha que a cobrança precipitada do convênio é mais um capítulo da campanha de perseguição ao movimento, desencadeada pelo governo federal para desestimular novas ações radicais de sem-terra.