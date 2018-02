Incra cadastra brasiguaios na fronteira com o MS Começou no Mato Grosso do Sul o cadastramento das famílias de produtores e trabalhadores rurais brasileiros que estão sendo expulsas por grupos armados não identificados do Paraguai. A informação é do superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Waldir Cipriano Nascimento. O trabalho de inclusão social será feito em 800 quilômetros de fronteira seca do extremo sul do Estado.