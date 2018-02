Incêndio destrói estúdios de rádio no Ceará

Fortaleza - Os estúdios da Rádio Iracema AM 1360, de Ipu, a 257 quilômetros de Fortaleza, foram incendiados na madrugada desta sexta-feira, 6. O diretor da emissora, João Bosco Farias, diz que o incêndio destruiu os três transmissores da rádio, sendo dois digitais e um analógico. A polícia trabalha com a hipótese de atentado, mas ainda não conseguiu localizar os autores do incêndio.

O crime ocorreu por volta das 3 horas, quando uma pessoa entrou nos estúdios, jogou gasolina e ateou fogo, segundo a polícia. A perícia encontrou no local uma garrafa pet que continha o combustível. A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) cobra das autoridades a localização dos responsáveis pelo ato.

O diretor da emissora calcula o prejuízo em R$ 500 mil. "Isso é um ato de terrorismo contra a liberdade de expressão", disse Farias nesta manhã. A emissora está no ar somente com programação musical, até construir um novo estúdio. A emissora tem programas jornalísticos e de variedades.