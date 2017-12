Incêndio destrói 500 hectares de florestas da Aracruz Um incêndio já destruiu cerca de 500 hectares de florestas da Aracruz Celulose, no norte do Espírito Santo. Segundo a empresa, diversos focos de incêndio surgiram entre sexta-feira, 23, e sábado, 24, em florestas de eucaliptos, reservas de preservação e matas nativas de sua propriedade. Alguns dos focos de incêndio estão em áreas que foram invadidas na terça-feira, 20, por manifestantes da Associação de Pequenos Agricultores e Lenhadores de Conceição da Barra (APAL-CB), e desocupadas justamente na sexta-feira, após mandado de reintegração de posse. A Aracruz informou, em nota, que não sabe quais foram as causas do incêndio e que vai aguardar a perícia policial. Cerca de 200 funcionários da empresa estão no local para tentar apagar o fogo, juntamente com a polícia ambiental e os bombeiros. A Aracruz acredita que o incêndio estará sob controle até a madrugada deste domingo, 25.