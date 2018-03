Princípio de incêndio atinge segundo andar do Supremo

BRASÍLIA - Um princípio de incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira (26) um dos anexos do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. De acordo com a assessoria da Corte, o fogo já foi controlado pelos bombeiros e se restringiu ao segundo andar do anexo 2 do STF. Não há feridos.

Segundo a assessoria do STF, o princípio de incêndio foi provocado por um curto circuito em aparelho de ar condicionado e atingiu a Seção de Processos Diversos da Secretaria Judiciária. O prédio está interditado para levantamento dos danos.

Vídeos obtidos pela reportagem do Broadcast mostram uma equipe de bombeiros em ação na sala C-205, da Seção de Processos Diversos, com móveis e computadores encharcados. Segundo a reportagem apurou, também houve danos materiais na recepção da biblioteca.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma equipe de engenharia está neste momento avaliando a situação dos andares superiores do edifício, que ficará interditado até as 12h.

No prédio interditado estão os gabinetes de dez ministros da Corte, exceto o da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que trabalha no edifício-sede. O plenário do STF também está no edifício-sede.