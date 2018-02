Inca define médicos que realizarão perícia em Jefferson

As indicações partiram do vice-diretor do Inca, Reinaldo Rondinelli, acatando a determinação do presidente do STF e relator da Ação Penal 470 (o processo do mensalão), ministro Joaquim Barbosa. O comunicado oficial da solicitação da perícia chegou ao instituto às 20h da última sexta-feira, informou a assessoria do instituto, e tinha um prazo de até 24 horas para a resposta com a nomeação da equipe.

A perícia ainda não tem data para ocorrer, pois depende de uma decisão da Secretaria do Judiciário, informou o Inca. Jefferson, delator do mensalão, foi condenado a 7 anos e 14 dias de reclusão e multa de R$ 740 mil em valores não atualizados, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sua condenação já transitou em julgado, ou seja, dela não cabem mais recursos.

Como foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor no pâncreas em agosto do ano passado, as condições de saúde do ex-deputado ainda inspiram cuidados médicos. Por isso, Barbosa solicitou a perícia, para averiguar se, para o adequado tratamento de Jefferson, é necessário que ele permaneça em sua residência ou internado. Durante o processo, o ex-deputado já havia solicitado autorização para cumprir a pena em regime domiciliar.